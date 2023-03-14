Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов возглавил ХК «Спартак»

Москва, , 13:58 — REGNUM Главным тренером московского хоккейного клуба «Спартак» стал Алексей Жамнов. Об этом 14 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Жамнов © Антон Новодережкин/ТАСС

«На пост главного тренера ХК «Спартак» Москва утверждён Алексей Юрьевич Жамнов», — сообщили в пресс-службе клуба.

Жамнов входит в руководство «Спартака» с 2015 года. Он был вице-президентом и генеральным менеджером клуба, а затем стал советником председателя наблюдательного совета и руководителя проекта «Академия «Спартак».

Напомним, с 2021 года Жамнов является главным тренером сборной России по хоккею. Под его руководством команда выиграла серебряные медали Олимпийских игр — 2022 в Пекине.