Минск, 14 марта, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Белоруссии в марте проведёт плановый призыв военнообязанных на военные сборы, сообщили 14 марта в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что в ВС Белоруссии продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей.

«В рамках (мероприятий) в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы», — сообщили в ведомстве.

В минобороны уточнили, что в ходе сборов военные в том числе повысят свои профессиональные знания, а также ознакомятся с новыми образцами вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не чувствует угрозу военного конфликта, но если она появится, в стране объявят мобилизацию.

По его словам, граждане Белоруссии могут жить спокойно и заниматься каждый своим делом.