В Госдуму внесен законопроект о наказаниях за нарушение требований антитеррористической защищенности

Москва, , 13:52 — REGNUM В Госдуму внесен проект закона об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, заявил 14 марта глава комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий Пискарев.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки предполагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

«Сегодня существуют вполне реальные угрозы совершения терактов и диверсий на объектах инфраструктуры, предприятиях и организациях. Ужесточение наказания заставит задуматься тех, кто пренебрегает правилами безопасности, и принять необходимые меры для обеспечения антитеррористической защищенности вверенных им объектов», — написал Пискарев в своем телеграм-канале.

Ранее депутаты сообщали, что, согласно поправкам, если нарушение требований антитеррористической защищенности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или причинение ущерба на сумму от миллиона рублей, наказание составит до трех лет лишения свободы, если привело к смерти человека — до пяти лет, в случае гибели двух и более людей — до семи лет.

Правительство России и Верховный суд поддерживают законопроект, отметили ранее в Госдуме.