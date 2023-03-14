Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» доложила Шойгу о модернизации высокоточного оружия

Москва, , 13:51 — REGNUM Министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили о вариантах модернизации высокоточного оружия. Об этом 14 марта сообщили в Минобороны России.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Шойгу посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области и проверил ход выполнения гособоронзаказа.

Главе оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения.

Руководство предприятия доложило о вариантах модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией, а также представило новейшие образцы вооружения, запущенные в серийное производство.

Шойгу провёл рабочее совещание с руководством корпорации и профильных органов военного управления и поручил удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения.