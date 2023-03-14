Вашингтон, 14 марта, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин считает, что пакет мер по спасению банка Silicon Valley Bank (SVB), обнародованный Белым домом, показывает, что американский капитализм рушится на глазах. Об этом передаёт британская деловая газета Financial Times.

(сс) Paul Elledge Кен Гриффин

«Формально США — экономика капиталистическая, и она рушится на наших глазах», — рассказал он.

По мнению предпринимателя, властям не нужно поддерживать вкладчиков обанкротившегося банка, поскольку данный шаг является серьезным нарушением финансовой дисциплины.

Гриффин считает, что это было бы отличным уроком морального риска, поскольку потери вкладчиков были бы несущественными.

Как сообщало ИА REGNUM, после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB) совокупная стоимость банков и финансовых компаний по всему миру упала на 465 миллиардов долларов.