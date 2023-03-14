Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию добровольцев — участников СВО

Москва, , 13:50 — REGNUM Государственная дума приняла в третьем чтении проект закона, которым вводится административная ответственность за дискредитацию участвующих в спецоперации добровольцев. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Расширяется положение статьи об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан. Теперь данная статья будет распространяться также на добровольческие формирования, лица или организации, которые содействуют Вооружённым силам России в выполнении возложенных на них задач.

При этом санкции остаются прежними: за действия по дискредитации Вооружённых сил России и добровольцев, которые не содержат уголовно наказуемого деяния, гражданам грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. При этом штраф для должностных лиц составляет от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Помимо этого, закон вводит административную ответственность за распространение в средствах массовой информации инструкций по незаконному изготовлению боеприпасов. Поправки вносятся в статью 13.15 Кодекса России об административных правонарушениях.