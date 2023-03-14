Москва, 14 марта, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Государственная дума приняла в третьем чтении проект закона, которым вводится административная ответственность за дискредитацию участвующих в спецоперации добровольцев. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Расширяется положение статьи об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан. Теперь данная статья будет распространяться также на добровольческие формирования, лица или организации, которые содействуют Вооружённым силам России в выполнении возложенных на них задач.

При этом санкции остаются прежними: за действия по дискредитации Вооружённых сил России и добровольцев, которые не содержат уголовно наказуемого деяния, гражданам грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. При этом штраф для должностных лиц составляет от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Помимо этого, закон вводит административную ответственность за распространение в средствах массовой информации инструкций по незаконному изготовлению боеприпасов. Поправки вносятся в статью 13.15 Кодекса России об административных правонарушениях.