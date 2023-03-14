АвтоВАЗ возобновил продажи внедорожников Lada Niva Bronto

Тольятти, Самарская область, , 13:47 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» объявила о возобновлении продаж автомобилей повышенной проходимости Lada Niva Bronto. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба автогиганта.

LADA Niva Bronto на автовыставке © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Внедорожники Lada Niva Bronto комплектуется в двух вариантах исполнения — Luxe и Prestige — по цене от 1,18 миллиона рублей.

Версия Bronto отличается от стандартной Lada Niva самоблокирующимися дифференциалами в переднем и заднем мостах, а также главной парой с увеличенным передаточным числом 4.1.

Также у Bronto увеличены клиренс до 240 мм, ходы подвесок, усилена задняя ось и доработаны амортизаторы. Двигатель автомобиля стандартный 1,7-литровый, мощность составляет 83 лошадиные силы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на АвтоВАЗе возобновили серийный выпуск Lada Vesta.

С 1 марта цены на базовые комплектации Lada Vesta, Lada Granta и Lada Largus не изменились, а вот стоимость базовой Lada Niva Travel увеличилась на 1,6% (1 014 900 рублей), цена на Lada Niva Legend возросла до 821 900 рублей (плюс 2,6%).