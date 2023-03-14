Белгород, 14 марта, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Российские системы ПВО сбили над Белгородским районом беспилотный летательный аппарат, сообщил 14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Над Белгородским районом системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Последствия на земле уточняются», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения. Все оперативные службы выехали на место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 марта Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сработала ночью в Белгородской области.

Он отметил, что в реанимационном отделении остаётся женщина, пострадавшая накануне в результате обстрела Белгородского района со стороны Украины.