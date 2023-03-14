Москва, 14 марта, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность для пользователей в группах до ста человек видеть, когда было прочитано их сообщение каждым из участников группы. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Отмечается, что это нововведение было разработано для того, чтобы небольшим командам было удобнее координировать работу.

Уточнятся, что в новом обновлении был добавлен энергосберегающий режим и возможность предпросмотра чатов, на которые отправляются пригласительные ссылки.

Как передавало ИА REGNUM, по словам основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, этот мессенджер за минувшие пять лет превзошёл Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями.