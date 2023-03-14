Москва, 14 марта, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Представитель Кремля Дмитрий Песков 14 марта назвал продление зерновой сделки жестом доброй воли. Журналистов интересовал вопрос, почему эту сделку продлили только на 60 дней. На что пресс-секретарь главы государства пояснил, что генсекретарю ООН Гутерришу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада и согласованные условия зерновой сделки выполнены не были.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сделка не может стоять на одной ноге. В целом, конечно, условия для продления относительные. Это своего рода жест доброй воли со стороны России. В надежде на то, что по прошествии такого продолжительного времени те условия и обязательства, которые были взяты на себя, известными сторонами будут выполнены», — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал СМИ известие о проблемах в банковской системе США. По словам пресс-секретаря главы государства, кризис не может перекинуться на банковскую систему России. «Нет худа без добра, здесь мы застрахованы от того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном», — подчеркнул Песков.

Касаясь темы специальной военной операции на Украине, Песков отметил, что много государств предлагают свои посреднические усилия в урегулировании конфликта, в том числе Ватикан, но мирное урегулирование пока невозможно, поэтому конфликт решается военным путём.

Журналисты поинтересовались вероятностью прорыва в отношениях России и Китая после личной встречи лидеров. На что пресс-секретарь российского президента ответил: «Каждое общение лидеров двух стран является дополнительным импульсом для активизации взаимодействия по самым различным областям». О визите Си в Россию в Кремле пообещали своевременно проинформировать.

Как сообщало ИА REGNUM, отвечая 14 марта на вопрос СМИ о позиции Москвы в случае присоединения Белграда к санкциям, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что санкции — это беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление. Оно оказывается на многие страны, а на Сербию — особо.