Москва, 14 марта, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространившиеся в Сербии призывы к отставке министра экономики Раде Басты, ранее заявившего о необходимости скорейшего присоединения страны к санкциям против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сербия

Песков отметил, что в России относятся к сербам как к большим друзьям, при этом Белград за дружественную позицию по отношению к Москве подвергается со стороны коллективного Запада беспрецедентному давлению.

«Мы высоко ценим позицию, которую страна до сих пор занимала. Идея, отличная от генеральной линии Белграда, не всегда популярна в Сербии и критикуется сербами», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, с сербскими друзьями Россия продолжит обсуждать самые сложные вопросы на повестке дня.

Напомним, ранее министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что страна должна как можно быстрее ввести санкции против России. По его мнению, Белград находится «под огромным давлением» со стороны Запада из-за того, что не присоединяется к санкциям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сербии активисты Движения социалистов во главе с директором Агентства безопасности и информации Александаром Вулиным заявили, что если правительство Сербии не поддержит озвученный призыв министра экономики страны Раде Басты к введению санкций против России, то чиновнику следует покинуть свой пост.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Раде Басте следовало бы высказаться против давления США на его страну, а не за введение санкций в отношении России.