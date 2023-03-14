Москва, 14 марта, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Роскосмос вопрос о возможном награждении российского космонавта Анны Кикиной.

Григорий Сысоев/РИА Новости Космонавт Роскосмоса Анна Кикина

«Не могу ответить на этот вопрос. Безусловно заметили, конечно. Но, наверное, больше относится вопрос к компетенции Роскосмоса», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он назвал это событие важным, в Кремле следят за российскими гражданами, которые летают в космос.

Как сообщало ИА REGNUM, российский космонавт Анна Кикина в воскресенье, 12 марта, вышла из капсулы управляемого корабля Crew Dragon. Кадры возвращения россиянки были показаны на официальном YouTube-канале NASA.