Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 марта отправится с рабочей поездкой в Улан-Удэ, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент посетит авиационный завод, ознакомится с производством и пообщается с рабочими, рассказал Песков.

Кроме того, Владимир Путин проведет совещание, на котором будут обсуждать программу развития дальневосточных городов. Также запланированы беседы главы государства с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и полпредом в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, сообщил пресс-секретарь президента.

Как сообщалось ранее, 14 марта Песков также рассказал журналистам, что Владимир Путин может провести традиционную прямую линию с гражданами в 2023 году.