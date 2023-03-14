Москва, , 13:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 60-дневное продление «зерновой сделки», в частности, касающийся вывоза российской сельскохозяйственной продукции. Своё мнение он выразил 14 марта в ходе встречи с журналистами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Все согласны с тем, что вторая часть должна быть выполнена, мы по-прежнему надеемся в рамках той доброй воли, которую демонстрирует российская сторона, что это вторая часть будет реализована», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о наличии аргументов в пользу продления второй части сделки.

Песков уточив, что контакты по данному вопросу продолжаются.

Ранее пресс-секретарь высоко оценил усилия по линии Организации Объединённых Наций и личные усилия главы организации Антониу Гуттериша.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона и ООН провели конструктивные консультации в Женеве по черноморской зерновой сделке, её продлят на текущих условиях при отсутствии форс-мажора.