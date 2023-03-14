Москва, 14 марта, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Возникает много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения ядерного оружия. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о поставках подлодок Австралии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Возникает много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения», — сказал Песков.

По его словам, нужно соблюдать транспарентность и отвечать на возникающие вопросы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США, Британия и Австралия в рамках военного блока AUKUS планируют разработать новую подводную лодку с ядерной установкой.

По словам президента США Джо Байдена, подлодки, которые отправят Австралии в рамках блока AUKUS, будут оснащены атомными силовыми установками, но не будут нести ядерное оружие.