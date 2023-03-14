Российские бойцы заняли часть завода АЗОМ в Артёмовске

Артемовск, , 13:22 — REGNUM Одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артёмовске заняли российские военные. Об этом сообщает 14 марта РИА Новости.

ЧВК Вагнер Иван Шилов © ИА REGNUM

Источник сообщил с места событий, что одно из помещений предприятия «Востокмаш» на территории завода взяли под контроль бойцы группы «Вагнер». В декабре на заводе, как утверждали украинские СМИ, побывал президент Украины Владимир Зеленский.

«Ещё 20 декабря здесь Зеленский награждал украинских военных», — рассказал собеседник агентства.

Завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга, позднее переименованный в АЗОМ, построили в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут) в 1954 году. На обширной территории завода сохранилась сеть подземных коммуникаций, так как при его проектировании учли возможный ядерный конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец рассказал об активном продвижении подразделений северо-западнее Артёмовска и блокировке путей снабжения ВСУ.