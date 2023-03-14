Москва, 14 марта, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о продлении зерновой сделки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

В ходе встречи с журналистами 14 марта представитель Кремля акцентировал внимание на том, что вторая часть сделки, касающаяся российской стороны, до сих пор не выполнена. Тем не менее, он высоко оценил усилия по линии Организации Объединённых Наций и личные усилия генсека ООН Антониу Гутерриша.

«Но, несмотря на это, господину Гутерришу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада. Условия, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки, выполнены не были», — сказал Песков.

Пресс-секретарь назвал условия для продления сделки «относительными» и «жестом доброй воли» со стороны Москвы.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о продлении черноморской зерновой сделки на 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия согласна на временное и комплексное продление зерновой сделки. Он отметил, что зерно с Украины активно вывозится, при этом для российского сельскохозяйственного экспорта сохраняются барьеры.