Адвокат: мать «брянского террориста» в Германии подвергается нападкам из-за сына

Москва, , 13:17 — REGNUM Адвокат Марии Корчагиной, матери Дениса Капустина, заявила, что женщину затравили в Германии за поступки сына. Об этом сообщил журналист ИА REGNUM из здания суда, где сегодня слушается дело о наследстве главаря «брянских террористов».

«Мария Ефимовна подвергается осуждению не только со стороны граждан Российской Федерации, что у нее сын террорист, и что она его плохо воспитала. Она также подвергается нападкам в Германии, где она уже давно проживает. Из-за поступков сына», — сообщила адвокат Альбина Соловьева.

На процессе, который состоялся днем 14 марта в Перовском суде Москвы, адвокат попросила сделать заседание закрытым. По словам Альбины Соловьевой, чье ходатайство было сегодня заслушано в суде, исковые требования истца не имеют никакого общественного резонанса, поэтому процесс должен быть закрытым. На что суд ответил отказом.

«Оснований для удовлетворения ходатайства на проведение закрытого процесса не имеется. Категория дела — наследственное право, поэтому процесс будет открытым», — заявили в суде.

На первом заседании вскрылись интересные подробности дела о наследстве Дениса Капустина. Во-первых, коммуналку за квартиру и похороны отца Дениса полностью оплачивала его мать, а сам Капустин не дал на это ни рубля. И в квартире он давно не живет. Во-вторых, в деле появился неизвестный гражданин по имени Даниил, который претендует на наследство. Адвокат в беседе с журналистом ИА REGNUM пояснила, что не знает никакого Даниила, и что для нее это было таким же удивлением. Статус и родство Даниила с семьей Капустиных не раскрывается.

Очередное заседание по делу о наследстве назначено на 25 апреля.

Напомним, что 2 марта на два приграничных села в Климовском районе Брянской области было совершено нападение диверсантов. По официальным данным, два человека погибли, ещё двое получили ранения, в том числе 11-летний мальчик. Российские власти признали произошедшее терактом, а одним из организаторов нападения назвали Дениса Капустина, основателя «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его так же связывают с организацией покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.