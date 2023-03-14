Вашингтон, 14 марта, 2023, 13:09 — ИА Регнум. После банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB) совокупная стоимость банков и финансовых компаний по всему миру упала на 465 миллиардов долларов, сообщает издание Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Кризис

Так, на азиатских рынках по итогам торгового дня индекс MSCI Asia Pacific Financials упал до минимума с 29 ноября 2022 года — на 2,7%.

Акции японской Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 8,3%, южнокорейская Hana Financial Group обесценилась на 4,7%, а акции австралийской ANZ Group подешевели на 2,8%.

По данным Financial Times, ценные бумаги калифорнийского First Republic Bank упали 13 марта на 61,8%, аризонского Western Alliance Bancorp — на 47,1%, акции KeyCorp из Огайо подешевели на 27,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в ходе торгов обвалились фондовые рынки стран Европы. Падение происходит на фоне банковского кризиса, образовавшегося в США.

При этом президент США Джо Байден утверждает, что крах двух банков не несёт системного риска для банковской системы США.