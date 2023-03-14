После краха SVB финансовые компании и банки несут огромные убытки
Bloomberg: из-за краха SVB компании по всему миру потеряли сотни миллиардов долларов
Вашингтон, 14 марта, 2023, 13:09 — ИА Регнум. После банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB) совокупная стоимость банков и финансовых компаний по всему миру упала на 465 миллиардов долларов, сообщает издание Bloomberg.
Так, на азиатских рынках по итогам торгового дня индекс MSCI Asia Pacific Financials упал до минимума с 29 ноября 2022 года — на 2,7%.
Акции японской Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 8,3%, южнокорейская Hana Financial Group обесценилась на 4,7%, а акции австралийской ANZ Group подешевели на 2,8%.
По данным Financial Times, ценные бумаги калифорнийского First Republic Bank упали 13 марта на 61,8%, аризонского Western Alliance Bancorp — на 47,1%, акции KeyCorp из Огайо подешевели на 27,3%.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в ходе торгов обвалились фондовые рынки стран Европы. Падение происходит на фоне банковского кризиса, образовавшегося в США.
При этом президент США Джо Байден утверждает, что крах двух банков не несёт системного риска для банковской системы США.