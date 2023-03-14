Москва, , 13:04 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия, которые нужно выполнить Киеву для перехода в мирное русло.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ходе брифинга 14 марта журналисты поинтересовались у Пескова, как должна измениться позиция Киева для мирных переговоров.

«Все требования Москвы прекрасно известны. Ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен», — ответил пресс-секретарь главы государства.