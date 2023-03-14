Глава движения русофилов предложил собрать миллион подписей за отмену санкций

Москва, , 13:01 — REGNUM Сторонники Международного движения русофилов могу собрать миллион подписей за снятие западных санкций против России, с таким предложением выступил 14 марта на церемонии открытия конгресса движения его глава Николай Малинов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель Национального движения русофилов в Болгарии Николай Малинов. Kremlin.ru

«Заодно посмотрим, справляются ли наши кадры», — отметил он.

Малинов отметил, что создание движение — лишь первый шаг в работе, и сравнил этот этап с рождением ребенка, «которого еще надо вырастить».

Одним из следующих этапов работы может стать создание Института борьбы с русофобией, вручение звания «Русофоба года» и восстановление конкурса «Интервидение» как антипода «Евровидения», предложил глава движения.

В свою очередь заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем выступлении отметил, что движение русофилов существует столько же, сколько существует сама Россия, только до сих пор у него не было «точки сборки».

«Движение и есть та волшебная нить, которая объединит людей доброй воли, и именно Россия в сложных международных обстоятельствах является источником доброй воли, которая спасёт мир», — сказал Косачев.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам конгресса отметил, что в основе зарождающегося движения лежат давние традиции взаимоуважения и дружбы, которые связывают жителей России с другими народами.