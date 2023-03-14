Москва, 14 марта, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Крах американских банков вряд ли негативно повлияет на российскую экономику, так как она в какой-то степени «защищена» санкциями. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 14 марта журналистам.

Сергей Гунеев/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Комментируя банковские проблемы в США, он отметил, что России они практически не грозят. Банковская система России сохранила некоторые связи с международной финансовой системой, но по большей части находится под незаконными рестрикциями, которые ввёл коллективный Запад.

«Нет худа без добра, здесь мы в определённой степени застрахованы от того кризиса, который разворачивается за океаном», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США объявили о крахе банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Американский президент Джо Байден пообещал уволить руководство банков-банкротов и привлечь к ответственности.