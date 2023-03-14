Лавров: Запад развяжет широкую кампанию по дискредитации сторонников движения русофилов

Москва, , 13:00 — REGNUM Запад наверняка развяжет кампанию по дискредитации сторонников движения русофилов и найдёт в этом происки Москвы. Об этом 14 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов (МДР) в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина © Сергей Савостьянов/ТАСС

По его словам, на Западе наверняка скажут, что движение русофилов является происками Москвы и интригой, направленной на привлечение людей посулами и подкупами.

«Я всего этого не то чтобы не исключаю. Я уверен, что такая кампания против нашего движения будет развёрнута», — сказал Лавров.

Он добавил, что важно оставаться честными и «приверженными самым лучшим интернациональным традициям дружбы между народами».

«Сегодня это не пустые слова. И они, наверное, не были пустыми, когда Советский Союз такие лозунги выдвигал», — отметил глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что сегодня как никогда более актуальным становится человеческое отношение к людям на всей Земле и необходимость противодействовать диктату во всех его проявлениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Россия, в отличие от стран Запада, не дружит «против кого-то» и ни к кому не относится свысока.