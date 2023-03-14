Москва, 14 марта, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Запад наверняка развяжет кампанию по дискредитации сторонников движения русофилов и найдёт в этом происки Москвы. Об этом 14 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

Сергей Савостьянов/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов (МДР) в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

По его словам, на Западе наверняка скажут, что движение русофилов является происками Москвы и интригой, направленной на привлечение людей посулами и подкупами.

«Я всего этого не то чтобы не исключаю. Я уверен, что такая кампания против нашего движения будет развёрнута», — сказал Лавров.

Он добавил, что важно оставаться честными и «приверженными самым лучшим интернациональным традициям дружбы между народами».

«Сегодня это не пустые слова. И они, наверное, не были пустыми, когда Советский Союз такие лозунги выдвигал», — отметил глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что сегодня как никогда более актуальным становится человеческое отношение к людям на всей Земле и необходимость противодействовать диктату во всех его проявлениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Россия, в отличие от стран Запада, не дружит «против кого-то» и ни к кому не относится свысока.