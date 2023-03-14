РЕН ТВ: в Москве школьница на уроке русского языка выстрелила в одноклассника

Москва, , 13:04 — REGNUM В одной из московских школ девятиклассница выстрелила в одноклассника во время урока по русскому языку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл 13 марта.

Уточняется, что школьница выстрелила в одноклассника из игрушечного пистолета с пневматическими пулями. 15-летний подросток был доставлен в медицинское учреждение сразу же после случившегося. Медики диагностировали у него ушибы в области лица и шеи.

Отец мальчика подтвердил, что подросток стреляла из игрушечного пистолета. В настоящее время сотрудники московского управления МВД России проводят проверку.

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