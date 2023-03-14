Глава Чечни Кадыров призвал бойцов на передовой искать решение проблем, а не выносить их на публику

Грозный, , 13:00 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал бойцов на передовой не сетовать публично на внутренние проблемы, а искать их решение. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что всю свою жизнь посвятил военному делу, но как бы скрупулезно кто ни прорабатывал боевое задание, все равно на следующий день обязательно рвалось там, где тонко, поскольку в боевой обстановке это является неизбежным.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с этим Кадыров обратился к некоторым бойцам на передовой.

«Наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по социальным сетям внутренние вопросы. Они всегда будут!» — написал Кадыров, добавив, на войне не всегда бывает всего достаточно и вдоволь.

Он также отметил, что нужно искать решение задачи, а не писать публичные обращения.

«Закончились патроны? А почему заранее не предупредил вышестоящего офицера, что они на исходе? У хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются. Терпи теперь хотя бы сутки, найди себе другую задачу», — порекомендовал глава Чечни, отметив, что война — это не курорт и никто не будет бегать за бойцом с патронами, для того, чтобы их ему передать, когда они закончатся.

Как передавало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров также призвал граждан России не бояться мобилизации. Он напомнил, что сейчас Россия одна воюет не только с неонацистским режимом Киева, но и с НАТО, с ЕС, которые, прикрываясь Украиной, поставляют Киеву технику, боеприпасы, оружие и наёмников.