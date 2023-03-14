Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал продвижение НАТО в Азию и заявил о прямом нацизме

Москва, , 12:56 — REGNUM Продвижение инфраструктуры НАТО в Азию делает серьёзную заявку на конфронтацию на долгие годы, считает глава МИД России Сергей Лавров. На открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов 14 марта он сделал также ряж других важных заявлений. К примеру, о том, что число европейских стран, охваченных нацизмом, растёт, история и память разрушаются на глазах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дав оценку последствиям продвижения Североатлантического альянса в Азию, глава российского МИД отметил, что не представляет, как «великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырек. «Как, к огромному сожалению, взял Евросоюз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских коллег», — заметил Лавров. Говоря о прямом нацизме, который охватывает всё больше и больше европейских стран, он отметил, что человеческое отношение к людям на всей планете становится как никогда более актуальным, как и необходимость противостоять диктату во всех его проявлениях.

По словам Лаврова, это западные страны навязывают России войну, решив, что Москва является препятствием на пути их доминирования в мире, хотя это совсем не так. Дипломат добавил, что Россия не пытается «сдерживать кого-то от реализации законных интересов», но когда заявляют о необходимости подчинить весь мир НАТО, чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, должно сказать своё веское слово. По оценке главы российского МИД, Россия, в отличие от стран Запада, не дружит «против кого-то» и ни к кому не относится свысока.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем выступлении на открытии конгресса 14 марта глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что продвижение инфраструктуры НАТО в Азию представляет собой «серьёзную заявку на конфронтацию на долгие годы».