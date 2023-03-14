Донецк, , 12:52 — REGNUM Группа «Россети» восстановила в новых регионах России более 3,5 тыс. энергетических объектов, включая электроэнергетическую инфраструктуру. Об этом председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доложил гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин, передаёт 14 марта корреспондент ИА REGNUM.

Генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин «Россети»

Рюмин отметил, что компания занимается восстановлением электроснабжения крупных городов Донбасса, а именно: в Горловке, Светлодарске, Северодонецке, Мариуполе и Волновахе. Также проводятся работы по обеспечению мощностей Луганской ТЭС.

К электросетям подключены более 1000 многоквартирных домов, более 35 тысяч индивидуальных жилых строений, подключены более 25 насосных станций, более 40 школ и детских садов.

Также были подключены стационарные котельные и передвижные котельные установки для прохождения осенне-зимнего периода.