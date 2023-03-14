Аргентинский футболист клуба «Оренбург» хочет получить российское гражданство

Оренбург, , 13:03 — REGNUM Гражданин Аргентины полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Лукас Вера изъявил желание получить российское гражданство. Об этом 14 марта сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента клуба Василия Еремякина.

Игрок «Оренбурга» Лукас Вера © Григорий Сысоев/РИА Новости

«Это личное желание Лукаса. Если у него есть такое твёрдое желание, то мы готовы поддержать его с этим. Мы готовы помочь юридически, почему нет? Но пока что никаких конкретных действий в этом направлении не было», — добавил руководитель клуба.

Известно, что аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. Контракт с 25-летним футболистом истекает в конце июня 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что все бразильские футболисты команды намерены остаться в клубе.