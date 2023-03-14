Путин: в основе движения русофилов лежат давние традиции дружбы и взаимоуважения

Москва, , 12:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин пожелал успехов участникам первого конгресса Международного движения русофилов. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной 14 марта на сайте Кремля.

В документе указано, что в основе зарождающегося общественного движения лежат давние традиции взаимоуважения и дружбы, которые связывают жителей России с другими народами.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти славные традиции сохранялись даже на самых крутых переломах истории. Живы они сегодня, невзирая на то что во многих государствах целенаправленно нагнетается антироссийская истерия, притесняются наши соотечественники и те, кто им сочувствует, вводятся запреты и ограничения даже на принадлежащее к сокровищнице мировой культуры творчество великих русских классиков», — говорится в документе.

Путин отметил, что участников мероприятия объединяет искренняя любовь к России, её культуре и истории, интерес ко всему, что с ней связано.

Российский лидер отметил, что руководство России высоко ценит твёрдую решимость участников конгресса противостоять русофобской кампании, стремление развивать диалог и взаимовыгодное гуманитарное сотрудничество.

Как передавало ИА REGNUM, Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по проблеме русофобии на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, всплеск антироссийских выступлений в Грузии подогревается из США. Дипломаты из России призвали власти Великобритании, а также международные и национальные правозащитные организации обратить внимание на выявленную телеканалом Sky News тенденцию к стремительному росту бытовой русофобии в стране.