Путин направил приветствие участникам первого конгресса движения русофилов
Путин: в основе движения русофилов лежат давние традиции дружбы и взаимоуважения
Москва, 14 марта, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал успехов участникам первого конгресса Международного движения русофилов. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной 14 марта на сайте Кремля.
В документе указано, что в основе зарождающегося общественного движения лежат давние традиции взаимоуважения и дружбы, которые связывают жителей России с другими народами.
«Эти славные традиции сохранялись даже на самых крутых переломах истории. Живы они сегодня, невзирая на то что во многих государствах целенаправленно нагнетается антироссийская истерия, притесняются наши соотечественники и те, кто им сочувствует, вводятся запреты и ограничения даже на принадлежащее к сокровищнице мировой культуры творчество великих русских классиков», — говорится в документе.
Путин отметил, что участников мероприятия объединяет искренняя любовь к России, её культуре и истории, интерес ко всему, что с ней связано.
Российский лидер отметил, что руководство России высоко ценит твёрдую решимость участников конгресса противостоять русофобской кампании, стремление развивать диалог и взаимовыгодное гуманитарное сотрудничество.
Как передавало ИА REGNUM, Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по проблеме русофобии на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, всплеск антироссийских выступлений в Грузии подогревается из США. Дипломаты из России призвали власти Великобритании, а также международные и национальные правозащитные организации обратить внимание на выявленную телеканалом Sky News тенденцию к стремительному росту бытовой русофобии в стране.