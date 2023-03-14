Москва, 14 марта, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал успехов участникам первого конгресса Международного движения русофилов. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной 14 марта на сайте Кремля.

В документе указано, что в основе зарождающегося общественного движения лежат давние традиции взаимоуважения и дружбы, которые связывают жителей России с другими народами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Эти славные традиции сохранялись даже на самых крутых переломах истории. Живы они сегодня, невзирая на то что во многих государствах целенаправленно нагнетается антироссийская истерия, притесняются наши соотечественники и те, кто им сочувствует, вводятся запреты и ограничения даже на принадлежащее к сокровищнице мировой культуры творчество великих русских классиков», — говорится в документе.

Путин отметил, что участников мероприятия объединяет искренняя любовь к России, её культуре и истории, интерес ко всему, что с ней связано.

Российский лидер отметил, что руководство России высоко ценит твёрдую решимость участников конгресса противостоять русофобской кампании, стремление развивать диалог и взаимовыгодное гуманитарное сотрудничество.

Как передавало ИА REGNUM, Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по проблеме русофобии на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, всплеск антироссийских выступлений в Грузии подогревается из США. Дипломаты из России призвали власти Великобритании, а также международные и национальные правозащитные организации обратить внимание на выявленную телеканалом Sky News тенденцию к стремительному росту бытовой русофобии в стране.