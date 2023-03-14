Тихон Архипов, , 14:16 — REGNUM Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что из 69 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства экономически активными являются только 57 тыс.

Крытый рынок закрыт, Донецк Тихон Архипов © ИА REGNUM

«В республике экономически активны только 57 из 69 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. И если мы поможем нашим предпринимателям, используя весь комплекс имеющихся форм и мер поддержки, то бизнес в ответ откроет новые рабочие места и обеспечит регулярные поступления в бюджет», — сказал Виталий Хоценко.

На 1 января 2022 года в ДНР действовало около 75 тысяч предпринимателей и юрлиц, и это без учёта того, что теперь в состав ДНР вернулись Мариуполь, Волноваха и еще несколько районов. К началу прошлого года республика показывала уверенный рост, уровень средней зарплаты с 2016 по 2020 год вырос в два раза, количество вакансий в Центре занятости в разы превышало число соискателей, количество предпринимателей постоянно било рекорды. Среднемесячная зарплата уже в мае 2020 года превышала 15 000 рублей, а, по неофициальной информации, менее чем за 20 тысяч рублей в месяц невозможно было найти сотрудников. Более того, в высокотехнологичных секторах ДНР начинала конкурировать по уровню зарплат с Ростовской областью.

Однако после начала объявленной 18 февраля 2022 года эвакуации жителей из прифронтовых районов число экономически активного населения сократилось.

«В феврале прошлого года несколько городов ДНР опустели, — рассказывает таксист из Донецка Артем. — Я помню, как мужчины стояли у военкоматов, а женщин, детей и стариков тысячами вывозили автобусами за ленточку. На Петровку, Кировский и Октябрь (прифронтовые районы Донецка) заказов почти не было, потому что там практически никого не осталось. Убегая от обстрелов, люди закрывали свои магазины, аптеки, шиномонтажки и автосервисы».

Разрушения на «Ж/Д рынке», Донецк Тихон Архипов © ИА REGNUM

Только за первый месяц эвакуации на территорию России были вывезены свыше 270 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Эвакуация жителей и мобилизация мужчин повлияли не только на численность гражданского населения в республике, но и на число предпринимателей.

«Конечно же, среди эвакуированных и мобилизованных было много предпринимателей: это и собственники торговых точек на рынках, владельцы торговых лавок и магазинов, врачи частной практики, стоматологи, таксисты, руководители строительных бригад и т.п. Причем часть мобилизованных до сих пор находятся на ЛБС, а определенная доля эвакуированных еще не вернулась», — говорит мобилизованный предприниматель из Макеевки Александр.

К этим факторам добавлялись постоянные обстрелы гражданских объектов со стороны ВСУ. Причем рынки — это одна из главных целей.

«Не было и недели, чтобы украинская сторона не обстреливала торговые ряды. Крытый рынок (центральный рынок Донецка — прим. ред.) разрушен чуть ли не наполовину. Рынок в районе ж/д вокзала практически пуст. А на Текстильщике (прифронтовой микрорайон Донецка) было небезопасно и до начала СВО. Поэтому торговые места там значительно поредели. То же самое касается и другого малого бизнеса, причём не только из Донецка, но и Ясиноватой, Горловки и Макеевки. Если не тысячи, то сотни предпринимателей вынужденно прекратили свою деятельность, поставив в приоритет жизнь и здоровье», — поделился с ИА REGNUM депутат НС ДНР Владимир Мошкин.

Закрытые павильоны на Крытом рынке, Донецк Тихон Архипов © ИА REGNUM

До февраля 2022 года процент так называемых активных СПД был выше, чем сейчас, и превышал 90%. Причина в том, что в 2020 году министерством доходов и сборов ДНР была значительно упрощена процедура закрытия предприятий и ФЛП (аналог российского ИП). Благодаря упрощениям подавляющее количество предпринимателей, не ведущих деятельность, официально закрыли свой бизнес.

Сейчас процент работающих юридических лиц снизился. Однако, по словам одного из экс-руководителей независимого предпринимательского объединения в ДНР Евгения Шульца, ничего драматичного в этом нет.

«С момента вхождения в состав России в ДНР закрутились обычные, хоть и новые для республики, рыночные процессы. Видите ли, не все деньги любят тишину, а высокий риск, как правило, сопровождается и более высокой прибылью. Поэтому определенная часть российского бизнеса, не боясь обстрелов и бомбежек, стала открывать свои филиалы в ДНР, и, как всегда, крупный капитал вытеснил с поля мелкий бизнес. Этим процессам уже более ста лет. Не мы первые, не мы последние», — заявил общественник.

Например, по словам собеседника агентства, крупные строительные компании России, которые восстанавливают ДНР, заменили мелкие строительные бригады. Теперь строители из этих мелких бригад работают на зарплате в больших компаниях. Соответственно, сейчас они подают нулевые отчеты о деятельности своих ИП, зато платят налоги как наемные работники, что, по заверению собеседника, не сделало их беднее.

Крытый рынок после обстрела, Донецк Тихон Архипов © ИА REGNUM

«Помимо предпринимателей из строительства, заметно снизилось и число так называемых челноков, которые покупали в Ростове-на-Дону товары широкого потребления и здесь ими торговали как оптом, так и в розницу. Теперь этим бизнесом занимаются крупные российские компании», — утверждает Шульц.

«82% активности бизнеса — это не маленький процент. До СВО в ДНР война шла восемь лет. Было бы странно, если бы все сто процентов зарегистрированных предпринимателей подавали плюсовые отчеты, — рассказывает Владимир Мошкин. — Уверен, показатели были бы еще хуже, если бы не, например, деловая активность в Мариуполе. Этот город насыщен предпринимателями, и надо отдать должное этим людям, их деятельность помогла минимизировать последствия гуманитарной катастрофы, к которой привели город нацисты».

По словам депутата, один из местных банков ДНР в ноябре уже выдал первые кредиты сельхозпредприятиям республики.

«Конец 2022 года был весьма «урожайным» в плане финансовой поддержки для наших аграриев. В рамках целевой программы двум крупным сельхозпредприятиям ДНР был выдан кредит на 30 млн руб. Более того, в ноябре правительство увеличило ставку субсидий на поддержку производства молока и овощей. И это, не считая программ по лизингу, по которым в прошлом году было куплено 37 единиц техники, а в 2023 году в планах купить еще 168. И наконец, нашим сельхозкомпаниям вскоре будет доступно кредитование по ставке до 5%. Ранее в ДНР кредиты практически не выдавались», — добавил Владимир Мошкин.

Крытый рынок после обстрела, Донецк Тихон Архипов © ИА REGNUM

Помимо сельского хозяйства, финансовые вливания происходят и в промышленность ДНР. Так, уже после вхождения в состав России, «Фондом развития промышленности» ДНР одобрены заявки от промышленников на общую сумму около двух миллиардов рублей.

«Деньги, идущие в крупный бизнес, всегда тянут за собой как субподрядные контракты, так и заказы на поставки сырья и комплектующих у малого и среднего бизнеса, — отмечает Евгений Шульц. — Часто считается, что поддержка крупных предприятий говорит о монополизации. Но в нашем случае не совсем так: за крупными компаниями подтягивается и середняк».

Судя по событиям последнего полугодия, ДНР не просто стала регионом России на бумаге, но происходит и полноценная экономическая интеграция.

«Исчезли административные барьеры, стремительными темпами выравнивается уровень зарплат, заходят российские бизнес-структуры. «Мы — Россия!» — теперь не только политический лозунг, но и экономический», — подытожил депутат НС ДНР Владимир Мошкин.