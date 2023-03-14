В ДНР первая компания получила лицензию на производство лекарств
Донецк, 14 марта 2023, 12:38 — REGNUM Донецкая компания получила лицензию на разработку и производство лекарственных средств. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
«Первая донецкая компания, а именно «Центр управления качеством больничной гигиены», получила официальную лицензию на разработку и производство лекарственных средств», — написал Хоценко.
Отмечается, что получение лицензии на производство даёт возможность зарегистрировать новые лекарственные средства и снизить себестоимость антисептических средств.
Виталий Хоценко добавил, что правительство региона совместно Минпромторгом России и другими федеральными ведомствами работают над тем, чтобы произведенные в ДНР товары были доступны жителям других регионов страны.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля 2023 года Госдума приняла закон об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья в связи с принятием в Россию новых регионов.