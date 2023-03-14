Донецк, 14 марта, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Донецкая компания получила лицензию на разработку и производство лекарственных средств. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая Народная Республика

«Первая донецкая компания, а именно «Центр управления качеством больничной гигиены», получила официальную лицензию на разработку и производство лекарственных средств», — написал Хоценко.

Отмечается, что получение лицензии на производство даёт возможность зарегистрировать новые лекарственные средства и снизить себестоимость антисептических средств.

Виталий Хоценко добавил, что правительство региона совместно с Минпромторгом России и другими федеральными ведомствами работают над тем, чтобы произведенные в ДНР товары были доступны жителям других регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля 2023 года Госдума приняла закон об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья в связи с принятием в Россию новых регионов.