Слуцкий: Россия выступает за многополярность и против вывихнутого миропорядка

Москва, , 12:38 — REGNUM Международное движение русофилов станет «конгрессом людей, которые движутся к здравому смыслу», заявил 14 марта на открытии учредительного конгресса движения лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий © Владимир Федоренко/РИА Новости

Именно Россия сегодня является «средоточием позиций» за равновесный, безопасный и стабильный миропорядок, отметил Слуцкий.

«Россия, чей авторитет в мире непререкаем и высок, является форвардом движения к многополярному миру, страной, объединяет представителей разных государств, которые выступают за многополярность и против англо-саксонского мира», — заявил политик.

Россия не поддерживает однополярность мира, поскольку такой миропорядок — «вывихнутый», а западные страны в попытке удержать свою гегемонию стирают с лица земли неугодные режимы и их лидеров, сказал Слуцкий.

«Конгресс объединяет людей, которые против вывихнутого развития событий в мировой политике и выступают за сохранение системы международного права, за уважение каждого человека и каждой страны», — добавил лидер ЛДПР.

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на открытии учредительного конгресса движения глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия, в отличие от стран Запада, не дружит «против кого-то» и ни к кому не относится свысока.