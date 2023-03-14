Аксёнов: часть национализированных объектов останется в собственности Крыма

Симферополь, , 12:39 — REGNUM В Крыму первые продажи национализированных объектов, которые принадлежали украинским собственникам, планируют начать уже в июне 2023 года. Часть объектов при этом останется в собственности республики, сообщил 14 марта глава региона Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Официальный портал Главы Республики Крым

Решение о национализации имущества украинских граждан, поддерживающих киевский режим, принимается коллегиально, работает антитеррористическая комиссия, также привлекаются силовые структуры, уточнил глава Крыма.

По его словам, в собственности республики останется ранее национализированный Бахчисарайский цементный завод.

Аксёнов подчеркнул, что в отношении россиян процедура национализации не может применяться. При этом тот, кто выступает против России каким бы то ни было образом, не должен зарабатывать на территории Крыма, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что особо нуждающиеся жители полуострова получат квартиру украинского президента Владимира Зеленского в посёлке Ливадия.