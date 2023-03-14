Москва, 14 марта, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Корреспондент ИА REGNUM привлёк внимание организаторов первого конгресса Международного движения русофилов к оскорбительному посланию в адрес русского населения, которое он обнаружил на форуме.

Сергей Савостьянов/ТАСС Открытие учредительного конгресса движения русофилов в Москве

Так, при попытке подключиться к доступным сетям Wi-Fi, появлялось подключение с русофобским названием.

«По просьбе корреспондента ИА REGNUM, организаторы учредительного форума Международного движения русофилов примут меры в связи с появлением на сервере форума сети Wi-Fi с нецензурным, русофобским и антикавказским названием», — пообещали организаторы.

Первый Международный конгресс русофилов открылся в Москве 14 марта. В своём выступлении глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия, в отличие от стран Запада, не дружит «против кого-то» и ни к кому не относится свысока.