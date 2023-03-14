В Одесской области работает система ПВО, пишут СМИ
Одесса, Украина, 14 марта 2023, 12:44 — REGNUM Система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Одесской области, пишет 14 марта украинское издание «Страна».
В каких именно районах области работает система ПВО не уточняется.
«Одесские паблики пишут о прилете в области. Звуки взрывов продолжаются», — говорится в сообщении.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Одессы намерены демонтировать установленную на одной из центральных улиц города мемориальную доску в честь русского полководца Александра Суворова.