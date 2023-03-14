Одесса, Украина, 14 марта, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Одесской области, пишет 14 марта украинское издание «Страна».

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В каких именно районах области работает система ПВО, не уточняется.

«Одесские паблики пишут о прилете в области. Звуки взрывов продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Одессы намерены демонтировать установленную на одной из центральных улиц города мемориальную доску в честь русского полководца Александра Суворова.