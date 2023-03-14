В Одесской области работает система ПВО, пишут СМИ
Украинское СМИ сообщило о работе системы ПВО в Одесской области
Одесса, Украина, 14 марта, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Одесской области, пишет 14 марта украинское издание «Страна».
Mil.ru
ПВО
В каких именно районах области работает система ПВО, не уточняется.
«Одесские паблики пишут о прилете в области. Звуки взрывов продолжаются», — говорится в сообщении.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Одессы намерены демонтировать установленную на одной из центральных улиц города мемориальную доску в честь русского полководца Александра Суворова.