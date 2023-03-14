Захарова о вакансиях в МИД Украины: по маршруткам искать не пробовали?

Москва, , 12:28 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала кадровой службе украинского МИД поискать послов Украины в маршрутках и ночных клубах. Об этом она написала в своём телеграм-канале, комментируя открывшиеся вакансии на сайте МИД Украины.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она напомнила, что украинский МИД, «у которого одни дипломатические победы», ведёт поиск тех, кто бы ещё мог разделить с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой «славу Украине».

Дипломат уточнила, что на сайте МИД Украины открыты вакансии не только рядовых сотрудников, но и послов.

«По маршруткам и ночным клубам с рейдами не пробовали ещё? Учились бы у СБУ, слабаки», — написала Захарова.

Она отметила, что перед заходом в данный раздел сайта искусственный интеллект проверяет, человек ли это.

«Даже машина сомневается, что на должность послов киевского режима сейчас могут претендовать не животные», — отметила дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Захарова написала, что министру экономики Сербии Раде Басту следовало бы высказаться против давления США на его страну, а не за введение санкций в отношении России. Раде Баста призвал правительство Сербии и всех министров высказаться по вопросу введения санкций в отношении России. Он отметил, что Белград находится «под огромным давлением» со стороны Запада из-за того, что не присоединяется к санкциям.