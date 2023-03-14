Захарова прокомментировала появившиеся вакансии в МИД Украины
Захарова о вакансиях в МИД Украины: по маршруткам искать не пробовали?
Москва, 14 марта, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала кадровой службе украинского МИД поискать послов Украины в маршрутках и ночных клубах. Об этом она написала в своём телеграм-канале, комментируя открывшиеся вакансии на сайте МИД Украины.
Она напомнила, что украинский МИД, «у которого одни дипломатические победы», ведёт поиск тех, кто бы ещё мог разделить с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой «славу Украине».
Дипломат уточнила, что на сайте МИД Украины открыты вакансии не только рядовых сотрудников, но и послов.
«По маршруткам и ночным клубам с рейдами не пробовали ещё? Учились бы у СБУ, слабаки», — написала Захарова.
Она отметила, что перед заходом в данный раздел сайта искусственный интеллект проверяет, человек ли это.
«Даже машина сомневается, что на должность послов киевского режима сейчас могут претендовать не животные», — отметила дипломат.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Захарова написала, что министру экономики Сербии Раде Басту следовало бы высказаться против давления США на его страну, а не за введение санкций в отношении России. Раде Баста призвал правительство Сербии и всех министров высказаться по вопросу введения санкций в отношении России. Он отметил, что Белград находится «под огромным давлением» со стороны Запада из-за того, что не присоединяется к санкциям.