Москва, 14 марта, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и их сателлиты пытаются создать очаги напряженности для геополитического противостояния с Россией в Молдавии и Грузии. Об этом 14 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

«Конечно, нас беспокоит всё, нас беспокоит и ситуация в Грузии, и ситуация в Молдавии, поскольку это страны, которые далеко расположены от Америки, которая им пытается диктовать, что делать или не делать», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, США пытаются не только создать новые очаги напряжения вдоль российской границы, но и устроить «геополитическое соревнование» в этих зонах.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о продлении черноморской зерновой сделки на 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил поддержать «смену режима» в стране. По его мнению, этот вопрос важнее возможной смены власти в России.