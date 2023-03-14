В Белоруссии 25 марта вступают в силу поправки о казни чиновников за госизмену

Минск, , 12:21 — REGNUM В Белоруссии 25 марта вступит в силу закон, предусматривающий для чиновников и военных применение смертной казни за государственную измену, сообщается 14 марта на национальном правовом портале.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент республики Александр Лукашенко подписал закон в марте, месяцем ранее документ принял парламент.

Также законом вводится уголовная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и пропаганду терроризма.

Освобождение от уголовной ответственности граждан, принимавших участие в приготовлении к преступлениям, предусмотренным статьями «нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой» и «диверсия», предусмотрено законом, если они своевременно предупредили госорганы или другим образом оказали содействие в предотвращении данных преступлений.

За умышленное незаконное перемещение носителя гостайн с секретами Белоруссии либо иностранных государств, переданных республике, за её пределы предусматривается уголовная ответственность.

По подозрению за измену государству, заговор или шпионаж, агентурную деятельность, акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля, диверсию гражданина могут задержать до десяти суток.

До 20 суток увеличен срок, в течение которого подозреваемым должно быть предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению белорусских депутатов, смертная казнь будет оказывать «сдерживающее воздействие на деструктивные элементы». Также закон будет демонстрировать решительность борьбы властей Белоруссии с изменой государству, считают они.