Москва, 14 марта, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Западные страны навязывают России войну, решив, что Москва является препятствием на пути их доминирования в мире, хотя это совсем не так. Об этом 14 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Илья Питалев/РИА Новости Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов (МДР) в Москве

«Нам навязывают эту войну, потому что те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям, решили, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире, а это совсем не так», — сказал Лавров на учредительном конгрессе Международного движения русофилов.

Дипломат добавил, что Россия не пытается «сдерживать кого-то от реализации законных интересов», но когда заявляют о необходимости подчинить весь мир НАТО, чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, должно сказать своё веское слово.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года глава российского МИД заявил, что именно европейские лидеры «подзуживают» киевскую власть и поощряют неонацистские проявления на Украине.