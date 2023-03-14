Песков заявил о невозможности вывести решение конфликта на Украине в мирное русло

Москва, , 12:12 — REGNUM Москва высоко ценит усилия стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но это пока невозможно. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы высоко ценим роль тех стран, которые уже прикладывают изрядные усилия для того, чтобы вывести решение этого конфликта в мирное русло», — сказал Песков.

По его словам, много государств предлагает свои посреднические усилия в урегулировании конфликта, в том числе Ватикан.

Вместе с тем он подчеркнул, что мирное урегулирование пока невозможно, поэтому конфликт решается военным путём.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что сейчас военный путь остаётся для России единственным, с помощью которого можно достичь поставленных целей на Украине.