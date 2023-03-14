Москва, , 12:18 — REGNUM Продвижение инфраструктуры НАТО в Азии, а также создание военного альянса AUKUS закладывают почву для многолетней конфронтации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 марта на съезде Международного движения русофилов.

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов (МДР) в Москве ©Илья Питалев/РИА Новости

По его словам, сложно представить, как «великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырёк» по примеру ЕС и будут послушно выполнять замыслы США и других англосаксов.

«Англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию, делает очень серьёзную заявку на конфронтацию на долгие-долгие годы», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия не пытается кого-либо сдерживать в реализации законных интересов. Но веское слово, вызванное чувством справедливости, должно прозвучать в ответ на заявления о необходимости подчинить весь мир, например, Североатлантическому альянсу.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил о постепенном охвате нацизмом европейских стран. Сегодня на глазах разрушается история, разрушаются святые памятники, сказал он.