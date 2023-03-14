Москва, 14 марта, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Продвижение инфраструктуры НАТО в Азии, а также создание военного альянса AUKUS закладывают почву для многолетней конфронтации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 марта на съезде Международного движения русофилов.

Илья Питалев/РИА Новости Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов (МДР) в Москве

По его словам, сложно представить, как «великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырёк» по примеру ЕС и будут послушно выполнять замыслы США и других англосаксов.

«Англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию, делает очень серьёзную заявку на конфронтацию на долгие-долгие годы», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия не пытается кого-либо сдерживать в реализации законных интересов. Но веское слово, вызванное чувством справедливости, должно прозвучать в ответ на заявления о необходимости подчинить весь мир, например, Североатлантическому альянсу.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил о постепенном охвате нацизмом европейских стран. Сегодня на глазах разрушается история, разрушаются святые памятники, сказал он.