Москва, , 12:09 — REGNUM Актёр Георгий Тесля-Герасимов, который добровольцем отправился в Донбасс, заявил, что на войне нужно выжить, чтобы побеждать. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном в телеграм-канале SHOT.

На протяжении 17 лет он играл роль оперативного работника в детективном сериале «След», а сейчас актёр служит в Народной милиции.

По его словам, когда Россия победит, тогда будет неописуемое ощущение.

«Это будет счастье неимоверного размаха. Я не могу сказать, что я боюсь, волнительно все, страшно, конечно», — отметил доброволец, уточнив, что погибнуть проще всего, а нужно выжить, чтобы побеждать.

Родители актёра, проживающие в Ростовской области, признаются, что с трудом приняли его решение, но не поддержать его не могли.

«Нет, мам, почему я должен оставаться здесь, а кто-то едет. Родину защищать надо, я поеду», — вспоминает мать актёра.

Как передавало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал граждан России не бояться мобилизации.