Москва, 14 марта, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Россия высоко ценит позицию Сербии, не присоединившейся к антироссийским санкциям, и рассчитывает на дальнейшее партнёрское решение сложных вопросов. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Мы прекрасно понимаем, какое беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление оказывается на многие страны, в том числе и на Сербию. На Сербию — особо», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о позиции Москвы в случае присоединения Белграда к санкциям.

Песков в очередной раз подчеркнул, что Москва ценит позицию, занимаемую Белградом.

«Понимаем, что условия меняются. Но рассчитываем на то, что самые острые вопросы мы будем решать в рамках нашего партнёрства и доверительного диалога с сербскими лидерами», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее министр экономики Сербии Раде Башта заявил, что Сербия должна как можно быстрее ввести санкции против России. Он отметил, что Белград находится «под огромным давлением» со стороны Запада из-за того, что не присоединяется к санкциям.